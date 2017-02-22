СМИ: Руни станет игроком китайского клуба

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни, выступающий за «Манчестер Юнайтед», до закрытия трансферного окна может перейти в один из китайских клубов. Об том сообщает Mirror со ссылкой на свой источник.

По данным издания, 32-летний спортсмен, рыночная стоимость которого оценивается в €35 млн, якобы уже принял решение о переезде в Китай, а руководство английского клуба не планирует препятствовать возможному переходу.

По предварительным данным, заработная плата Руни в китайской Суперглиге может составить £1 млн в неделю.

Напомним, что в нынешнем сезоне нападающий Уэйн Руни принял участие в 17 матчах АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» и забил 2 гола.