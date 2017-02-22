Экс-хавбек тульского «Арсенала» Фримпонг подписал контракт со шведским «АФК Юнайтед»
МОСКВА, 22 фев —
Р-Спорт. Бывший футболист тульского «Арсенала» и «Уфы» Эммануэль Фримпонг подписал контракт со шведским клубом «АФК Юнайтед» из города Эскильстуна, сообщается на официальном сайте шведской команды.
Фримпонг в текущем сезоне принял участие в четырех матчах «Арсенала», ни разу не отличившись. Ранее главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков сообщил «Р-Спорт», что ганский игрок сам отстранил себя от занятий в клубе. Комментарий последовал вслед за сообщением, что Фримпонг проведет зимние сборы с молодежной командой «Арсенала».
Контракт 25-летнего полузащитника с «АФК Юнайтед» рассчитан на два года. О финансовых условиях соглашения не сообщается.
«АФК Юнайтед» будет новичком высшей лиги Швеции в грядущем сезоне чемпионата страны.
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