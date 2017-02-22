Фримпонг продолжит карьеру в Швеции

С 25-летним ганцем, выступавшим ранее за «Уфу» и тульский «Арсенал», заключен контракт на 2 года. Напомним, в начале этой недели было объявлено, что футболист стал свободным агентом.

В текущем сезоне Фримпонг сыграл в 4 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.