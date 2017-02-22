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22 февраля 2017, 0:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фримпонг продолжит карьеру в Швеции

Шведский клуб «АФК Эскильстуна» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Эммануэлом Фримпонгом.

С 25-летним ганцем, выступавшим ранее за «Уфу» и тульский «Арсенал», заключен контракт на 2 года. Напомним, в начале этой недели было объявлено, что футболист стал свободным агентом.

В текущем сезоне Фримпонг сыграл в 4 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

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