Болельщики «ПСЖ» не смогут посетить гостевой матч с «Марселем»

Власти приняли решение наложить запрет на посещение матча фанатами парижской команды, так как в данный момент они не располагают достаточными силами, чтобы гарантировать безопасность болельщиков «ПСЖ».



Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится на стадионе «Велодром» 26 февраля. Начало — в 23:00 мск.