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21 февраля 2017, 23:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики «ПСЖ» не смогут посетить гостевой матч с «Марселем»

Болельщики «ПСЖ» не смогут посетить гостевой матч 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем», сообщает L’Equipe.

Власти приняли решение наложить запрет на посещение матча фанатами парижской команды, так как в данный момент они не располагают достаточными силами, чтобы гарантировать безопасность болельщиков «ПСЖ».

Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится на стадионе «Велодром» 26 февраля. Начало — в 23:00 мск.

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