Болельщики «ПСЖ» не смогут посетить гостевой матч с «Марселем»
Болельщики «ПСЖ» не смогут посетить гостевой матч 27-го тура французской Лиги 1 с «Марселем», сообщает L’Equipe.
Власти приняли решение наложить запрет на посещение матча фанатами парижской команды, так как в данный момент они не располагают достаточными силами, чтобы гарантировать безопасность болельщиков «ПСЖ».
Матч «Марсель» — «ПСЖ» состоится на стадионе «Велодром» 26 февраля. Начало — в 23:00 мск.
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