Амаури будет выступать за «Нью-Йорк Космос»

Родившийся в Бразилии форвард большую часть карьеры провёл в Италии, где выступал за «Ювентус», «Кьево», «Парму», «Палермо», «Торино», «Фиорентину» и «Наполи».



В Серии A Амаури забил 83 гола, в его активе один матч за сборную Италии.



В августе прошлого года нападающий подписал контракт с другим клубом NASL «Форт-Лодердейл Страйкерс». За эту команду Амаури провёл 13 матчей и забил пять голов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="in" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/NYCosmos">@NYCosmos</a> sign Italian international, Amauri ➡️ <a href="https://t.co/g2bEaQDEuX">https://t.co/g2bEaQDEuX</a> ?✍️?? <a href="https://t.co/mgfB0iJdWJ">pic.twitter.com/mgfB0iJdWJ</a></p>— New York Cosmos (@NYCosmos) <a href="https://twitter.com/NYCosmos/status/834122504964886531">21 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>