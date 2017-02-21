Амаури будет выступать за «Нью-Йорк Космос»
Американский клуб «Нью-Йорк Космос», выступающий в Североамериканской футбольной лиге (NASL), объявил о переходе 36-летнего нападающего Амаури. Условия сделки не разглашаются.
Родившийся в Бразилии форвард большую часть карьеры провёл в Италии, где выступал за «Ювентус», «Кьево», «Парму», «Палермо», «Торино», «Фиорентину» и «Наполи».
В Серии A Амаури забил 83 гола, в его активе один матч за сборную Италии.
В августе прошлого года нападающий подписал контракт с другим клубом NASL «Форт-Лодердейл Страйкерс». За эту команду Амаури провёл 13 матчей и забил пять голов.
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