«Кан» обыграл «Нанси» в перенесённом матче Лиги 1
«Кан» одержал победу над «Нанси» в матче 21-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Кане на стадионе «Мишель д’Орнано» и закончилась со счётом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забил нападающий Ронни Родлен.
«Кан» набрал 28 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Нанси» с 27 баллами в активе идёт на 18-й строчке.
Игра должна была состояться 22 января, однако
Главные тренеры
|Патрис Гаранд
|Пабло Корреа
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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