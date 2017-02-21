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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28856049/
21 февраля 2017, 22:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Кан» обыграл «Нанси» в перенесённом матче Лиги 1

«Кан» одержал победу над «Нанси» в матче 21-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Кане на стадионе «Мишель д’Орнано» и закончилась со счётом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забил нападающий Ронни Родлен.

«Кан» набрал 28 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Нанси» с 27 баллами в активе идёт на 18-й строчке.

Игра должна была состояться 22 января, однако из-за частично замёрзшего поля на арене «Кана» было принято решение перенести матч.

21.02.2017 20:30 основной раунд: 21-й тур Michel d'Ornano
Кан 1:0 Нанси
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Патрис Гаранд Пабло Корреа
Голы
24′ Ронни Роделен 12
Составы
Реми Веркутр 1
Аладдин Яхья 5
69′ Фредерик Гильбер 24
Дамьен Да Силва 28
66′ Жонатан Делаплас 6
Венсан Бесса 11
Жордан Адеоти 18
Жюльен Фере 25
Иван Сантини 26
45′ Стид Мальбранк 10
73′ Николя Себ 2
88′ Ронни Роделен 12
Эксосе Нгассаки Ндонго 32
1 Сергей Черник
3 Тобиас Бадила
14 Жоффре Кюффо
17 Фету Мауасса 51′ 78′
28 Жюльен Сету
19 Лоик Пюйо
25 Бенуа Педретти 3′
12 Кристоф Манданн
4 Моду Диань 86′
15 Юссуф Хаджи
7 Антони Робик 61′
23 Антони Кура
18 Диалло Гидилей 70′ 43′
10 Иссья Диа
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 2
5 Угловые 6
16 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Николя Ренвий (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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