«Кан» обыграл «Нанси» в перенесённом матче Лиги 1

Встреча прошла в Кане на стадионе «Мишель д’Орнано» и закончилась со счётом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте забил нападающий Ронни Родлен.



«Кан» набрал 28 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1, «Нанси» с 27 баллами в активе идёт на 18-й строчке.



Игра должна была состояться 22 января, однако из-за частично замёрзшего поля на арене «Кана» было принято решение перенести матч.