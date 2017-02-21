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21 февраля 2017, 21:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Моуринью не может гарантировать, что Руни закончит сезон в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не может гарантировать, что нападающий Уэйн Руни закончит сезон в стане манкунианцев.

Ранее сообщалось, что до конца февраля 31-летний английский форвард может оказаться в одном из китайских клубов.

«Вы должны спросить у него. Я не могу гарантировать этого. Как я могу гарантировать, что он будет здесь в следующем сезоне? Если однажды он покинет клуб, это произойдёт не потому, что я хочу, чтобы он ушёл. Я бы никогда не стал пытаться подталкивать легенду к уходу из клуба. Так что вы должны спросить у него. Я не хочу, чтобы он уходил», — цитирует Моуринью Mirror.

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