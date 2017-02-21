Моуринью не может гарантировать, что Руни закончит сезон в «МЮ»

Ранее сообщалось, что до конца февраля 31-летний английский форвард может оказаться в одном из китайских клубов.



«Вы должны спросить у него. Я не могу гарантировать этого. Как я могу гарантировать, что он будет здесь в следующем сезоне? Если однажды он покинет клуб, это произойдёт не потому, что я хочу, чтобы он ушёл. Я бы никогда не стал пытаться подталкивать легенду к уходу из клуба. Так что вы должны спросить у него. Я не хочу, чтобы он уходил», — цитирует Моуринью Mirror.