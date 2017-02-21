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21 февраля 2017, 21:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Тевес испытывает дискомфорт в Китае и может вернуться в Аргентину

Новичок «Шанхай Шэньхуа» аргентинец Карлос Тевес ощущает себя некомфортно в Китае, несмотря на статус самого высокооплачиваемого игрока мира с окладом € 720 тыс. в неделю, утверждает Ole.

33-летний футболист не может привыкнуть к китайскому образу жизни, еде и привычкам. К тому же в его первом матче за «Шанхай Шэньхуа» китайская команда уступила австралийскому клубу «Брисбен Роар» (0:2) и завершила выступление в азиатской Лиге чемпионов.

Не исключено, что Тевес вернётся в Аргентину, где он успешно выступал в составе «Бока Хуниорс».
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