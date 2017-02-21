Тевес испытывает дискомфорт в Китае и может вернуться в Аргентину

33-летний футболист не может привыкнуть к китайскому образу жизни, еде и привычкам. К тому же в его первом матче за «Шанхай Шэньхуа» китайская команда уступила австралийскому клубу «Брисбен Роар» (0:2) и завершила выступление в азиатской Лиге чемпионов.



Не исключено, что Тевес вернётся в Аргентину, где он успешно выступал в составе «Бока Хуниорс».