Пирог-гейт. В Англии скандал из-за ужина на скамейке запасных

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Уэйн Шоу стал знаменитостью задолго до начала встречи с «Арсеналом». Когда клуб пятого дивизиона Англии «Саттон Юнайтед» сенсационно вышел в 1/8 финала Кубка Англии, все стали изучать его состав в поисках любопытных личностей. Нашли на лавке — 45-летнего 125-килограммого второго голкипера и по совместительству тренера вратарей команды.

Шоу забрасывали просьбами об интервью со всех концов света, а одно СМИ даже предложило экстравагантную фотосессию. «Кое-кто хотел сфотографировать меня полностью голым, — смеется звезда этой недели. — Ну, почти голым, только в перчатках». Голкипер разумно отказался и спас наши глаза.

За пару часов до стартового свистка Шоу обул шлепанцы, вооружился пылесосом и стал расчищать скамейки запасных. Фото быстро разлетелось по всем соцсетям с пометкой «Вот он какой — Кубок Англии!».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Preparations at Sutton United saw goalkeeper Wayne Shaw hoovering the dugouts. ?? <a href="https://t.co/176ja3s9qj">pic.twitter.com/176ja3s9qj</a></p>— All Football News (@AllFootballLive) <a href="https://twitter.com/AllFootballLive/status/833746084384165889">20 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Удивляться этому не стоит: «Саттон Юнайтед» — маленький клуб с юга Лондона, у которого нет денег на штатных уборщиков, так что пылинки с кресел сдувают сами тренеры. К тому же, как выяснилось позже, Шоу таким образом еще и убирал за собой. В перерыве этот грузный господин был замечен у торговых прилавков, в одном из которых приобрел увесистый сэндвич. А во втором тайме, когда исход уже был ясен, Шоу взял да и слопал бутерброд чуть ли не одним махом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ladies & Gents, Suttons Wayne Shaw... On the subs bench... eating a pie ??? hero <a href="https://twitter.com/hashtag/FACup?src=hash">#FACup</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/HeAteAllThePies?src=hash">#HeAteAllThePies</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SUFCvAFC?src=hash">#SUFCvAFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/suttonunited?src=hash">#suttonunited</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Sutton?src=hash">#Sutton</a> <a href="https://t.co/eCINDJ5mOu">pic.twitter.com/eCINDJ5mOu</a></p>— YNFA (@ynfafootball) <a href="https://twitter.com/ynfafootball/status/833796817351540736">20 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Этот эпизод мигом превратился в обложку не только конкретной игры, но и всего Кубка. Где это видано, чтобы джентльмен столь неспортивного телосложения уплетал бутерброд по ходу игры с одной из известнейших команд Европы? Посмеялись, поумилялись — и забыли.

Однако наутро история получила продолжение. Как отрапортовали британские СМИ, этот добродушный мужчина с разыгравшимся аппетитом нарушил закон! Дело в том, что одна из букмекерских контор перед игрой принимала ставки с коэффициентом 9.0 на то, что «Шоу съест пирог в прямом эфире». А по регламенту Футбольной ассоциации футболистам запрещено самим ставить на матчи и разглашать информацию посторонним лицам об играх, в которых они принимают участие.

Ситуация усугубляется тем, что именно этот букмекер заключил с «Саттоном» однодневный контракт — игроки вышли на поле в майках с эмблемой конторы. Поэтому в глазах многих Шоу быстро превратился из забавного мужичка в корыстолюбивого.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I support you, Wayne Shaw. What has football come to when a loyal club servant's sacked for a fun pie stunt? Absurd. <a href="https://t.co/zhwE4zS8ZS">pic.twitter.com/zhwE4zS8ZS</a></p>— Piers Morgan (@piersmorgan) <a href="https://twitter.com/piersmorgan/status/834068705759870982">21 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вратарь не отрицал, что знал о необычной букмекерской линии: «Мои друзья рассказали о том, что на поедание мной пирога принимаются ставки, — признался Шоу в эфире популярной передачи Good Morning Britain. — А я ничего не ел весь день и решил ради смеха так и сделать, о чем и сказал ребятам. Но я не думаю, что кто-то на этом ощутимо нажился — пара знакомых, может быть, да еще несколько болельщиков… И то они наверняка сделали небольшие ставки, позволившие им разве что отбить стоимость билета».

Уэйну верится. Но закон есть закон, и сегодня же Шоу остался без работы. Вратарю-шутнику грозила (и грозит) дисквалификация, да и «Саттон» санкции тоже могут коснуться. В связи с этим клуб принял решение расстаться с человеком, который прославил «Юнайтед» на всю Европу: днем Шоу был вызван на ковер к президенту «Саттона», после чего ему было предложено подать заявление об увольнении. Так Уэйн и сделал. «Мы опустошены, — сказал главный тренер команды Пол Досуэлл. — Я разговаривал с Уэйном по телефону, и он еле сдерживал слезы. За последнее время он стал звездой мирового масштаба, но я не знаю, делал ли он ставку. Хотя меня это не удивит».

Очевидно, что теперь Шоу закончит карьеру, но когда вернется к тренерской работе — неизвестно. Футбольная ассоциация может отлучить его от любой деятельности, связанной с футболом, на неопределенный срок.

А ведь Уэйн всего лишь хотел пошутить.