Пирог-гейт. В Англии скандал из-за ужина на скамейке запасных
Вратарь «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу был вынужден уйти из клуба
из-за того, что съел бутерброд во время матча 1/8 финала Кубка Англии с «Арсеналом». Что происходит?
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Видимо, что-то случилось...
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Уэйн Шоу стал знаменитостью задолго до начала встречи с «Арсеналом». Когда клуб пятого дивизиона Англии «Саттон Юнайтед» сенсационно вышел в 1/8 финала Кубка Англии, все стали изучать его состав в поисках любопытных личностей. Нашли на лавке — 45-летнего 125-килограммого второго голкипера и по совместительству тренера вратарей команды.
Шоу забрасывали просьбами об интервью со всех концов света, а одно СМИ даже предложило экстравагантную фотосессию. «Кое-кто хотел сфотографировать меня полностью голым, — смеется звезда этой недели. — Ну, почти голым, только в перчатках». Голкипер разумно отказался и спас наши глаза.
За пару часов до стартового свистка Шоу обул шлепанцы, вооружился пылесосом и стал расчищать скамейки запасных. Фото быстро разлетелось по всем соцсетям с пометкой «Вот он какой — Кубок Англии!».
Удивляться этому не стоит: «Саттон Юнайтед» — маленький клуб с юга Лондона, у которого нет денег на штатных уборщиков, так что пылинки с кресел сдувают сами тренеры. К тому же, как выяснилось позже, Шоу таким образом еще и убирал за собой. В перерыве этот грузный господин был замечен у торговых прилавков, в одном из которых приобрел увесистый сэндвич. А во втором тайме, когда исход уже был ясен, Шоу взял да и слопал бутерброд чуть ли не одним махом.
Этот эпизод мигом превратился в обложку не только конкретной игры, но и всего Кубка. Где это видано, чтобы джентльмен столь неспортивного телосложения уплетал бутерброд по ходу игры с одной из известнейших команд Европы? Посмеялись, поумилялись — и забыли.
Однако наутро история получила продолжение. Как отрапортовали британские СМИ, этот добродушный мужчина с разыгравшимся аппетитом нарушил закон! Дело в том, что одна из букмекерских контор перед игрой принимала ставки с коэффициентом 9.0 на то, что «Шоу съест пирог в прямом эфире». А по регламенту Футбольной ассоциации футболистам запрещено самим ставить на матчи и разглашать информацию посторонним лицам об играх, в которых они принимают участие.
Ситуация усугубляется тем, что именно этот букмекер заключил с «Саттоном» однодневный контракт — игроки вышли на поле в майках с эмблемой конторы. Поэтому в глазах многих Шоу быстро превратился из забавного мужичка в корыстолюбивого.
Вратарь не отрицал, что знал о необычной букмекерской линии: «Мои друзья рассказали о том, что на поедание мной пирога принимаются ставки, — признался Шоу в эфире популярной передачи Good Morning Britain. — А я ничего не ел весь день и решил ради смеха так и сделать, о чем и сказал ребятам. Но я не думаю, что
Уэйну верится. Но закон есть закон, и сегодня же Шоу остался без работы.
Очевидно, что теперь Шоу закончит карьеру, но когда вернется к тренерской работе — неизвестно. Футбольная ассоциация может отлучить его от любой деятельности, связанной с футболом, на неопределенный срок.
А ведь Уэйн всего лишь хотел пошутить.
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