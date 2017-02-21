Власти Турина запретили фанатам «Наполи» посещение кубковой игры с «Ювентусом»
Власти Турина объявили, что болельщикам «Наполи» запрещено посещение матча своей команды против «Ювентуса» в ½ финала Кубка Италии, который состоится на стадионе «Ювентус» 28 февраля, пишет Football Italia.
Гостевой сектор на туринской арене будет закрыт во избежание столкновений фанатов. Комитет по безопасности города принял такое решение в связи с «напряжёнными отношениями между двумя клубами, которые уже приводили к столкновениям болельщиков». Конфликт между «Ювентусом» и «Наполи» усилился после перехода Гонсало Игуаина в стан бьянконери.
Гостевые секторы были закрыты на стадионах в Турине и Неаполе в последних нескольких матчах между командами.
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