Власти Турина запретили фанатам «Наполи» посещение кубковой игры с «Ювентусом»

Гостевой сектор на туринской арене будет закрыт во избежание столкновений фанатов. Комитет по безопасности города принял такое решение в связи с «напряжёнными отношениями между двумя клубами, которые уже приводили к столкновениям болельщиков». Конфликт между «Ювентусом» и «Наполи» усилился после перехода Гонсало Игуаина в стан бьянконери.



Гостевые секторы были закрыты на стадионах в Турине и Неаполе в последних нескольких матчах между командами.