Койл покинул пост главного тренера «Блэкберна» после поражения от «МЮ»

В последнем матче под руководством Койла «Блэкберн» 19 февраля на своём поле со счётом 1:2 проиграл «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Кубка Англии.



Койл возглавил «Блэкберн» в июне 2016 года, с 50-летним специалистом команда выиграла 11 из 37 матчей.

В таблице Чемпионшипа «бродяги» после 31 игры располагаются на предпоследнем месте, находясь в трёх очках от спасительной зоны.