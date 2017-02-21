Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28855159/
21 февраля 2017, 20:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Койл покинул пост главного тренера «Блэкберна» после поражения от «МЮ»

«Блэкберн Роверс» на своём официальном сайте объявил об уходе Оуэна Койла с поста главного тренера. Клуб и тренер расстались по взаимному согласию сторон.

В последнем матче под руководством Койла «Блэкберн» 19 февраля на своём поле со счётом 1:2 проиграл «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

Койл возглавил «Блэкберн» в июне 2016 года, с 50-летним специалистом команда выиграла 11 из 37 матчей.
В таблице Чемпионшипа «бродяги» после 31 игры располагаются на предпоследнем месте, находясь в трёх очках от спасительной зоны.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Блэкберн Роверс
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»