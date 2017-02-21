«Тоттенхэм» поборется с «Арсеналом» за 20-летнего защитника «Тулузы»

20-летний француз проводит второй полноценный сезон во взрослом футболе. В текущем розыгрыше чемпионата Франции он сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что скаут «Арсенал» посещал матч 26-го тура лиги 1 между «ПСЖ» и «Тулузой» с целью просмотра игроков.