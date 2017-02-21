Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28854800/
21 февраля 2017, 19:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Тоттенхэм» поборется с «Арсеналом» за 20-летнего защитника «Тулузы»

«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за защитника «Тулузы» Исса Диопа, утверждает The Sun.

20-летний француз проводит второй полноценный сезон во взрослом футболе. В текущем розыгрыше чемпионата Франции он сыграл в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что скаут «Арсенал» посещал матч 26-го тура лиги 1 между «ПСЖ» и «Тулузой» с целью просмотра игроков.

Тоттенхэм Хотспур
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Тулуза
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Месси поставил ультиматум руководству "Барсы". Кто должен уйти

Резцова уничтожила Акимову

Вместо перехода в "Спартак" - перевод в дубль