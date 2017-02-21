Окружение Месси утверждает, что у игрока нет конфликта с фанатами «Барселоны»

Месси забил с пенальти победный для своей команды гол, однако вместо радости изобразил печаль. Некоторые СМИ предположили, что аргентинец таким образом ответил на свист болельщиков с трибун. Однако, как утверждает окружение форварда, Лионель просто был расстроен последними выступлениями команды, особенно крупным поражением от «ПСЖ» (0:4).



Игрок не хочет, чтобы его жест был интерпретирован как попытка дать отпор фанатам клуба, и он всегда ценил их поддержку.