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21 февраля 2017, 19:52 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Фанатам «Наполи» запретили посещать кубковый матч с «Ювентусом»

Правительство Турина запретило фанатам «Наполи» посетить матч ½ финала Кубка Италии против «Ювентуса», сообщает Football Italia.

Сделано это было в связи с столкновениями болельщиков команд в прошлом. Билеты жителям региона Кампанья не будут продаваться. Первый полуфинальный поединок пройдет 28 февраля.

Вполне вероятно, что аналогичные меры будут применены и в ответном матче, который состоится 4 апреля в Неаполе.

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Новости Зарубежного футбола

Власти Турина запретили фанатам «Наполи» посещение кубковой игры с «Ювентусом»

Власти Турина объявили, что болельщикам «Наполи» запрещено посещение матча своей команды против «Ювентуса» в ½ финала Кубка Италии, который состоится на стадионе «Ювентус» 28 февраля, пишет Football Italia.
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