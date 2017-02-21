Фанатам «Наполи» запретили посещать кубковый матч с «Ювентусом»

Сделано это было в связи с столкновениями болельщиков команд в прошлом. Билеты жителям региона Кампанья не будут продаваться. Первый полуфинальный поединок пройдет 28 февраля.

Вполне вероятно, что аналогичные меры будут применены и в ответном матче, который состоится 4 апреля в Неаполе.