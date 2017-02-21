ФК «Саттон» уволил вратаря, съевшего пирог во время матча

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Перед началом матча одна из букмекерских контор предложила ставку на то, что Шоу съест пирог во время игры с коэффициентом 8 к 1. Голкипер сделал это на 83-й минуте, находясь на скамейке запасных. Позднее игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении вратаря.

«Клуб попросил Уэйна Шоу подписать заявление об уходе, и он это сделал», — говорится в сообщении.

Шоу 46 лет, и его вес составляет около 130 кг.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Саттон» — «Арсенал» завершился победой гостей со счетом 2:0. В четвертьфинале «Арсенал» встретится с «Линкольном».