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21 февраля 2017, 19:50 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ФК «Саттон» уволил вратаря, съевшего пирог во время матча

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Саттон» уволил своего запасного вратаря Уэйна Шоу, съевшего пирог во время матча Кубка страны против «Арсенала». Об этом сообщает Sky News.

Ранее игорная комиссия Англии занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе начала расследование в отношении голкипера. Увеличить
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Перед началом матча одна из букмекерских контор предложила ставку на то, что Шоу съест пирог во время игры с коэффициентом 8 к 1. Голкипер сделал это на 83-й минуте, находясь на скамейке запасных. Позднее игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении вратаря.

«Клуб попросил Уэйна Шоу подписать заявление об уходе, и он это сделал», — говорится в сообщении.

Шоу 46 лет, и его вес составляет около 130 кг.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Саттон» — «Арсенал» завершился победой гостей со счетом 2:0. В четвертьфинале «Арсенал» встретится с «Линкольном».

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