ФК «Саттон» уволил вратаря, съевшего пирог во время матча
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Саттон» уволил своего запасного вратаря Уэйна Шоу, съевшего пирог во время матча Кубка страны против «Арсенала». Об этом сообщает Sky News.
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Перед началом матча одна из букмекерских контор предложила ставку на то, что Шоу съест пирог во время игры с коэффициентом 8 к 1. Голкипер сделал это на 83-й минуте, находясь на скамейке запасных. Позднее игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении вратаря.
«Клуб попросил Уэйна Шоу подписать заявление об уходе, и он это сделал», — говорится в сообщении.
Шоу 46 лет, и его вес составляет около 130 кг.
Матч 1/8 финала Кубка Англии «Саттон» — «Арсенал» завершился победой гостей со счетом 2:0. В четвертьфинале «Арсенал» встретится с «Линкольном».
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