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21 февраля 2017, 19:13 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Президент УПЛ: Летом «Днепр» может исчезнуть

Президент УПЛ Владимир Генинсон отметил, что «Днепр» может пойти по пути «Металлиста» и прекратить свое существование.

Президент <span class=error>УПЛ</span> Владимир Генинсон отметил что Днепр может пойти по пути Металлиста и прекратить свое существование. Увеличить
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Команда в этом сезоне уже лишилась 12 очков за долги перед бывшими тренерами и игроками. За неисполнение решений дисциплинарных органов ФИФА может перевести клуб в низший дивизион.

— Про «Днепр» уже было сказано все, мы все ждем решения по нему, — приводит Sport Arena слова Генинсона. — ФИФА старается не убивать чемпионаты посреди сезона. Скорее всего, все будет уже по окончании сезона. В первую очередь — перевод в первую лигу по решению ФИФА. Но вы сами видите, сколько очков у «Днепра». В прошлом году мы потеряли «Металлист», и сейчас рискуем таким же образом потерять «Днепр».

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