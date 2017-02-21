По прозвищу Том Круз. Что нужно знать о новичке «Ордабасы»

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Футболист родился в Беляевке (Одесская область) 11 июня 1986 года. С 2003 года выступал за «Днепр», но не за основной состав, а за дубль и вторую команду.

Несмотря на это, в «Днепре» научился самостоятельности, подготовил себя к взрослой жизни, раньше всюду за братом следовал, поскольку занимался в школах клубов, за которые выступал Сергей Ковальчук. А вообще проведенное время в Днепропетровске Кирилл вспоминает с теплотой. Ведь довелось побыть в команде с Евгением Коноплянкой, Дмитрием Лепа, братьями Пашаевыми — Павлом и Максимом. Даже был капитаном.

В 2007 году перешел в молдавский «Зимбру», в 40 матчах забил семь голов, также становился обладателем Кубка Молдавии. Понятно, что уровень чемпионата этой страны будет пониже даже казахстанской, но выигрывать трофеи почетно в любом клубе. Кроме того, признавался лучшим игроком страны, неоднократно приглашали в сборную Молдавии, но игрок всякий раз отвечал отказом.

2008 год получился хорошим для Кирилла Ковальчука. Вырос в игровом плане, вследствие чего уже в следующем сезоне пошел на повышение. Игрок перебрался в «Томь», за нее провел три мяча в 35 матчах. За российскую команду заиграл не сразу. Полгода полировал лавку, все же брался на перспективу и только позднее стал попадать в состав. Надо отдать должное Кириллу. Сидя в резерве, не жаловался на отсутствие игровой практики, а упорно ждал своего часа. Быть может, на поле Ковальчук не показывал чего-то выдающегося, но пахал на совесть, чем, собственно, завоевал симпатии болельщиков.

В дальнейшем последовал трансфер в одесский «Черноморец» (с 2011 по 2014 сыграл в 87 матчах). Под руководством Романа Григорчука быстро прогрессировал и дорос до уровня сборной Украины. Понятно, что дело с попаданием в стартовый состав «жовто-блакитных» обстояло непросто, но под основой сидел твердо. К слову, именно Григорчук «слепил» из него опорника, тогда как ранее футболист действовал на фланге и на позиции атакующего полузащитника.

Впоследствии в одесском клубе начались проблемы с финансированием. Состав покинули ведущие футболисты, в том числе главный тренер, уехавший в «Габалу». В азербайджанскую команду звали и Ковальчука, но полузащитник предпочел перейти в «Металлист». Хотя «Черноморец» не закрыл перед ним долги по зарплате. Но позже расплатился недвижимостью, что вполне устроило Кирилла.

В «Металлисте» Ковальчук отмечал хорошую атмосферу в команде и отношение к игрокам главного тренера Игоря Рахаева, кстати, нынешнего наставника «Актобе». Первые пять туров харьковчане провели неплохо, а потом случился надлом. Последовала безвыигрышная серия из десяти матчей. Объяснялось это финансовыми трудностями. Доходило до того, что семьи приезжих футболистов уезжали в свои страны, а игроки перебирались жить на базу, где порой не было ни воды, ни интернета. Бытовые проблемы серьезно сказывались на результатах команды, болтавшейся в нижней части турнирной таблицы. Всего за «Металлист» Ковальчук провел 25 игр.

После «Металлиста» неудачные полгода провел в Турции за клуб первой лиги «Каршияка». За него украинский полузащитник сыграл в семи матчах. По итогам сезона «Каршияка» заняла последнее 18-е место и покинула лигу. При таком незавидном положении дел игрок предпочел перейти в «Томь», с которой заключил контракт по схеме «1+1». Отыграл 11 игр, после чего оказался в «Ордабасы».

Возможно, Ковальчук далеко не самый яркий футболист и мало забивает голов, но в опорной зоне проделывает огромную работу. На этой позиции в «Ордабасы» ему предстоит конкурировать с Саматом Смаковым. Интересное ожидается соперничество, если Алексей Петрушин не найдет место в составе для обоих футболистов.

Отметим, что «Ордабасы» также заключил контракты с форвардом Танатом Нусербаевым и болгарским нападающим Преславом Йордановым.