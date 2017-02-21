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21 февраля 2017, 19:04 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

СМИ: Харт может продолжить карьеру в одном из шести клубов премьер-лиги

Голкипер «Торино» Джо Харт летом перейдет в один из шести топ-клубов чемпионата Англии, сообщает The Times.

«Манчестер Сити», которому принадлежит игрок, намерен продать его за 20 миллионов фунтов стрелингов. Новой команде Харта придется платить вратрю около 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, Харт перешел в «Торино» на правах аренды до конца этого сезона. В составе команды он провел 23 матча в серии А, в которых пропустил 36 мячей.

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