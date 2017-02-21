СМИ: Харт может продолжить карьеру в одном из шести клубов премьер-лиги
Голкипер «Торино» Джо Харт летом перейдет в один из шести
топ-клубов чемпионата Англии, сообщает The Times.
«Манчестер Сити», которому принадлежит игрок, намерен продать его за 20 миллионов фунтов стрелингов. Новой команде Харта придется платить вратрю около 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Напомним, Харт перешел в «Торино» на правах аренды до конца этого сезона. В составе команды он провел 23 матча в серии А, в которых пропустил 36 мячей.
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