«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов сделать финальное предложение о трансфере Калинича
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» в ближайшие дни готовится сделать финальное предложение о трансфере нападающего «Фиорентины» Николы Калинича, утверждает Calciomercato.
Согласно информации источника, китайский клуб готов предложить «фиалкам» сумму порядка € 45 млн. Трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.
Ранее «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже вёл переговоры с хорватским игроком, однако стороны не смогли договориться о трансфере, и сам Калинич сообщил, что тема переезда в Китай для него закрыта.
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