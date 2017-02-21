«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов сделать финальное предложение о трансфере Калинича

Согласно информации источника, китайский клуб готов предложить «фиалкам» сумму порядка € 45 млн. Трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.



Ранее «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже вёл переговоры с хорватским игроком, однако стороны не смогли договориться о трансфере, и сам Калинич сообщил, что тема переезда в Китай для него закрыта.