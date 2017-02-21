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21 февраля 2017, 17:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов сделать финальное предложение о трансфере Калинича

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» в ближайшие дни готовится сделать финальное предложение о трансфере нападающего «Фиорентины» Николы Калинича, утверждает Calciomercato.

Согласно информации источника, китайский клуб готов предложить «фиалкам» сумму порядка € 45 млн. Трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля.

Ранее «Тяньцзинь Цюаньцзянь» уже вёл переговоры с хорватским игроком, однако стороны не смогли договориться о трансфере, и сам Калинич сообщил, что тема переезда в Китай для него закрыта.

Фиорентина
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