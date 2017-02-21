«Астана» сыграла вничью с клубом РФПЛ
В заключительной товарищеской встрече на УТС «Астана» встретилась с клубом РФПЛ тульским «Арсеналом», пишет Sports.kz.
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Стартовый состав «Астаны»: Мокин, Шомко, Аничич, Постников, Логвиненко, Лулаку, Маевский, Бейсебеков, Твумаси Мужиков, Кабананга.
Игра получилась достаточно боевой и
Таким образом, чемпион страны в пяти матчах на сборе одержал одну победу над украинской «Зарей» и четырежды сыграл вничью — «Александрия» (Украина), «Железничар» (Босния и Герцеговина) и «Олимпия» (Словения).
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