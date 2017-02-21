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21 февраля 2017, 17:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» сыграла вничью с клубом РФПЛ

В заключительной товарищеской встрече на УТС «Астана» встретилась с клубом РФПЛ тульским «Арсеналом», пишет Sports.kz.

В заключительной товарищеской встрече на <span class=error>УТС</span> <span class=error>Астана</span> встретилась с клубом <span class=error>РФПЛ</span> тульским Арсеналом пишет Sports.kz. Увеличить
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Стартовый состав «Астаны»: Мокин, Шомко, Аничич, Постников, Логвиненко, Лулаку, Маевский, Бейсебеков, Твумаси Мужиков, Кабананга.

Игра получилась достаточно боевой и где-то жесткой, команды не хотели уступать и в итоге добились своего — 0:0.

Таким образом, чемпион страны в пяти матчах на сборе одержал одну победу над украинской «Зарей» и четырежды сыграл вничью — «Александрия» (Украина), «Железничар» (Босния и Герцеговина) и «Олимпия» (Словения).

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