Кто станет лучшим бомбардиром высшей лиги-2017?

Виталий РОДИОНОВ (БАТЭ)

Прошлый сезон в высшей лиге: 15 голов в 25 матчах (0,6 за игру).

Родионов стал самым эффективным нападающим чемпионата-2016, забивая в среднем каждые 122 минуты. Форвард, которому в декабре исполнится 34 года, по-прежнему лидирует в списке главных соискателей белорусской «Золотой бутсы». У Виталия по этой части большой опыт: Профессор трижды становился лучшим снайпером национального чемпионата. На протяжении десяти лет нападающий стабильно играет на высоком уровне и не собирается останавливаться.



Михаил ГОРДЕЙЧУК (БАТЭ)

Прошлый сезон в высшей лиге: 15 голов в 28 матчах (0,53 за игру).

Бомбардирская гонка Гордейчука и Родионова наверняка на руку тренерскому штабу БАТЭ — у группы атаки сохраняется мотивация. В конце прошлого сезона Михаил рассказал Анатолию Капскому и Александру Ермаковичу о своем желании продолжить карьеру в чемпионате посильнее, но переезд придется отложить. Чтобы быть востребованным в Европе, необходимо держать марку. Совсем хорошо — улучшить статистику.



Николай ЯНУШ (Шахтер)

Прошлый сезон в высшей лиге: 12 голов в 24 матчах (0,5 за игру).

Януш дважды за последние три сезона становился лучшим бомбардиром лиги. Прошлогодние травмы помешали повторить успех, но и без того статистика у 32-летнего форварда гроссмейстерская. В чемпионате-2016 Николай нанес 61 удар по воротам, из которых 33 пришлись в створ. С показателем 54 процента в точности выстрелов Януш уступил только Луке Ротковичу (61%). Если форварда не обделят игровым временем, которое также требуется предоставить Сергею Хижниченко и Денису Лаптеву, то у Николая появится возможность оформить голеадорский хет-трик.



Джоэл ФАМЕЙЕ (Динамо Брест)

Прошлый сезон в высшей лиге: 10 голов в 27 матчах (0,37 за игру).

Легионерский путь 19-летнего ганца начался с Бобруйска, где он частенько вступал в игру со скамейки запасных. И хотя в Бресте статус Фамейе повысился до игрока основы (лишь однажды Сергей Ковальчук выпускал Джоэла по ходу матча), количество забитых мячей не изменилось — по пять за каждый клуб. Десять голов за дебютный сезон — классный показатель для белорусских реалий. Брестчане полностью выкупили права на Фамейе, заключили с ним трехлетний контракт и пребывают в ожидании новых голов.



Павел САВИЦКИЙ (Неман)

Прошлый сезон в высшей лиге: 6 голов в 25 матчах (0,24 за игру).