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21 февраля 2017, 17:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рибери вернулся к тренировкам и может сыграть против «Гамбурга»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери приступил к тренировкам на поле.

Пока основная часть «баварцев» отдыхала, Франк Рибери вовсю работал над возвращением в строй.

Француз отрабатывал дриблинг, ускорение и перепрыгивал барьеры. В ближайшее время Рибери должен вернуться к тренировкам в общей группе.

Ранее главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что, возможно, Рибери сможет сыграть в матче против «Гамбурга», который состоится на грядущих выходных.

Последний раз Франк Рибери выходил на поле в матче против «Вердера» (2:1), который состоялся 28 января в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги.

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