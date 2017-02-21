Рибери вернулся к тренировкам и может сыграть против «Гамбурга»

Пока основная часть «баварцев» отдыхала, Франк Рибери вовсю работал над возвращением в строй.



Француз отрабатывал дриблинг, ускорение и перепрыгивал барьеры. В ближайшее время Рибери должен вернуться к тренировкам в общей группе.



Ранее главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что, возможно, Рибери сможет сыграть в матче против «Гамбурга», который состоится на грядущих выходных.



Последний раз Франк Рибери выходил на поле в матче против «Вердера» (2:1), который состоялся 28 января в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги.