«Арсенал» пообещал «Саттону» 58 тысяч евро на ремонт раздевалок

Об этом сообщил главный тренер «Саттона» Пол Досуэлл. По его словам, «канониры» пообещали нам 50 тысяч фунтов (58,5 тысяч евро).

— «Арсенал» повел себя просто превосходно. Думаю, они помогут нам с раздевалками, — цитирует goal.com Досуэлла. — «Канониры» пообещали нам 50 тысяч фунтов. Это удивительный жест, и мы очень благодарны.