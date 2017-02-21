«Арсенал» пообещал «Саттону» 58 тысяч евро на ремонт раздевалок
«Арсенал» пообещал помочь «Саттону» отремонтировать раздевалки на домашнем стадионе.
Об этом сообщил главный тренер «Саттона» Пол Досуэлл. По его словам, «канониры» пообещали нам 50 тысяч фунтов (58,5 тысяч евро).
— «Арсенал» повел себя просто превосходно. Думаю, они помогут нам с раздевалками, — цитирует goal.com Досуэлла. — «Канониры» пообещали нам 50 тысяч фунтов. Это удивительный жест, и мы очень благодарны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter