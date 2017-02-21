Мвесигва получил травму колена и пропустит четыре месяца

В интервью зарубежному изданию Мвесигва поблагодарил клуб и болельщиков «Ордабасы». Напомним, что футболист проходил просмотр в шымкентской команде. Эндрю провел 100 матчей за «Ордабасы», за который выступал в период с 2010 по 2014 годы. В прошлом сезоне африканец выступал за «Ханой». На его счету 68 матчей за сборную Уганды.