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21 февраля 2017, 16:00 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Мвесигва получил травму колена и пропустит четыре месяца

Защитник сборной Уганды Эндрю Мвесигва пропустит около 3−4 месяцев из-за травмы колена, сообщает Sports Portal.

В интервью зарубежному изданию Мвесигва поблагодарил клуб и болельщиков «Ордабасы». Напомним, что футболист проходил просмотр в шымкентской команде. Эндрю провел 100 матчей за «Ордабасы», за который выступал в период с 2010 по 2014 годы. В прошлом сезоне африканец выступал за «Ханой». На его счету 68 матчей за сборную Уганды.

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Новости Зарубежного футбола

«Ордабасы» сыграет с «Минском»

«Ордабасы» сыграет с «Минском»

На турецком сборе шымкентский коллектив проведет спарринг с «Минском», который в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт минской команды.
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