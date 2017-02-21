Игорная комиссия Англии расследует дело в отношении вратаря, съевшего пирог во время матча
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Игорная комиссия Англии, занимающаяся выявлением нарушений при игре на тотализаторе, начала расследование в отношении запасного вратаря футбольного клуба «Саттон» Уэйна Шоу, съевшего пирог во время матча Кубка страны против «Арсенала». Об этом сообщает BBC.
Перед началом матча одна из букмекерских контор предложила ставку на то, что Шоу съест пирог во время игры с коэффициентом 8 к 1. Голкипер сделал это на 83-й минуте, находясь на скамейке запасных. Комиссия проверит, не было ли в этом инциденте
Уэйну Шоу 46 лет, а его вес составляет около 130 кг.
Матч 1/8 финала Кубка Англии «Саттон» — «Арсенал» завершился победой гостей со счетом 2:0. В четвертьфинале «Арсенал» встретится с «Линкольном».
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