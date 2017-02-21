Игорная комиссия Англии расследует дело в отношении вратаря, съевшего пирог во время матча

Перед началом матча одна из букмекерских контор предложила ставку на то, что Шоу съест пирог во время игры с коэффициентом 8 к 1. Голкипер сделал это на 83-й минуте, находясь на скамейке запасных. Комиссия проверит, не было ли в этом инциденте каких-либо нарушений, имеющих отношение к ставкам.

Уэйну Шоу 46 лет, а его вес составляет около 130 кг.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Саттон» — «Арсенал» завершился победой гостей со счетом 2:0. В четвертьфинале «Арсенал» встретится с «Линкольном».