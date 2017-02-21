Изменился соперник «Актобе» на УТС в Турции

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Изменился спарринг-партнер красно-белых на УТС в Турции. Вместо запланированной игры на 22 февраля против ФК Динамо Батуми (Грузия), ФК «Актобе» будет играть с ФК ВИТ Джорджия (Грузия).



25 февраля «красно-белые» померятся силами с ФК «Ахал» из Туркменистана.



В рамках вторых зарубежных сборов, игра против туркменов для нашей команды станет завершающей на УТС.



Спарринг-партнеры ФК «Актобе»:

22 февраля ФК ВИТ Джорджия (Грузия)

25 февраля ФК «Ахал».