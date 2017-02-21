Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28851347/
21 февраля 2017, 15:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Изменился соперник «Актобе» на УТС в Турции

ФК «Актобе» вместо «Динамо» из Батуми сыграет с ФК ВИТ Джорджия из Тбилиси.

ФК <span class=error>Актобе</span> вместо Динамо из Батуми сыграет с ФК <span class=error>ВИТ</span> Джорджия из Тбилиси. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Изменился спарринг-партнер красно-белых на УТС в Турции. Вместо запланированной игры на 22 февраля против ФК Динамо Батуми (Грузия), ФК «Актобе» будет играть с ФК ВИТ Джорджия (Грузия).

25 февраля «красно-белые» померятся силами с ФК «Ахал» из Туркменистана.

В рамках вторых зарубежных сборов, игра против туркменов для нашей команды станет завершающей на УТС.

Спарринг-партнеры ФК «Актобе»:
22 февраля ФК ВИТ Джорджия (Грузия)
25 февраля ФК «Ахал».

Актобе
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Сауль Альварес: «Я готов драться с Головкиным когда угодно!»

Санчес рассказал о подготовке Головкина к Джейкобсу

СМИ рассказали о недооцененном преимуществе Головкина