Изменился соперник «Актобе» на УТС в Турции
ФК «Актобе» вместо «Динамо» из Батуми сыграет с ФК ВИТ Джорджия из Тбилиси.
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25 февраля «красно-белые» померятся силами с ФК «Ахал» из Туркменистана.
В рамках вторых зарубежных сборов, игра против туркменов для нашей команды станет завершающей на УТС.
22 февраля ФК ВИТ Джорджия (Грузия)
25 февраля ФК «Ахал».
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