«Бернли», «Ювентус», «Рома» и другие домоседы

И ничего бы не было примечательного в этом клубе, если бы не то, что из 30 очков они 29 набрали дома! Такие вот они домоседы.

В немецкой Бундеслиге так же есть клуб, который набирает очки только на домашнем поле — «Дармштадт 98». Правда и набрал клуб всего 12 очков на своем стадионе, а все 10 выездных игр уступил с разницей мячей 4:24.

Если рассматривать основные европейские лиги, то можно еще увидеть команды, которые в родных стенах практически непобедимы.

Например, «Челси» в АПЛ потерпел всего одно домашнее поражение в этом сезоне, одержав 11 побед.

«Тоттенхем» в домашних встречах вообще не проигрывал. 10 побед и 2 ничьи.

В итальянской Серии А все еще интереснее. «Ювентус» и «Рома» вообще не теряли очки на своем поле. Туринцы одержали победы в 13 встречах с разницей мячей 34:7, а римляне 12 побед с разницей 36:8.

А в испанской Примере только мадридский «Реал» может похвастаться успешным выступлением на домашнем стадионе. 10 побед и два ничейных результата.