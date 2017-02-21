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21 февраля 2017, 14:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Уолкотт зашёл в раздевалку «Саттона» после матча в Кубке Англии

Накануне лондонский «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, на стадии 1/8 финала обыграв «Саттон Юнайтед», представляющий пятый по силе английский дивизион.

«Канониры» победили со счётом 2:0, по голу забили Лукас Перес и Тео Уолкотт. После матча Уолкотт зашёл в раздевалку соперника, пожал руку каждому футболисту и по просьбе некоторых игроков расписался на их футболках.

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