Уолкотт зашёл в раздевалку «Саттона» после матча в Кубке Англии
Накануне лондонский «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, на стадии 1/8 финала обыграв «Саттон Юнайтед», представляющий пятый по силе английский дивизион.
«Канониры» победили со счётом 2:0, по голу забили Лукас Перес и Тео Уолкотт. После матча Уолкотт зашёл в раздевалку соперника, пожал руку каждому футболисту и по просьбе некоторых игроков расписался на их футболках.
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