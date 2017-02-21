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21 февраля 2017, 14:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти обязали потратить € 5 тыс. на благотворительность за неприличный жест

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти будет вынужден пожертвовать € 5 тыс. на благотворительность, сообщает пресс-служба клуба.

Такое решение сегодня было принято Немецким футбольным союзом.

После игры чемпионата Германии с «Гертой», закончившейся ничьей со счётом 1:1, итальянский специалист показал болельщикам средний палец. Впоследствии он обосновал свои действия тем, что поклонники берлинцев плевали в него. Инцидент вызвал большой резонанс, и некоторые тренеры команд Бундеслиги уже высказались на этот счёт.

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