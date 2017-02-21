Кто лишний в «Барселоне». Версия Месси
Собкор «СЭ» в Испании комментирует последние новости из стана «Барселоны».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Испанский сайт Don Balon сообщил, что Лионель Месси якобы поставил перед руководством «Барселоны» ультиматум. Лидер
Сообщение скорее выглядит придуманным из соотнесения фактов — явно затянувшихся переговоров о продлении контракта Месси, провалом в игре команды Луиса Энрике и отвратительной игрой в первую очередь Гомиша. Даже на фоне ужасающей игры всей «Барселоны» в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:4) Гомиш сумел даже тогда выделиться в худшую сторону, в результате чего болельщики освистывали португальца в следующем домашнем матче с «Леганесом».
Замена Гомиша вызвала на «Камп Ноу» такое празднование, будто это гол любимой команды. И именно после ухода португальца «Барса»
Месси жаждет видеть «Барселону» сильной и соответствующей его амбициям. В испанской прессе многократно сообщалось о том, что задержка сроков продления контракта с Месси вызвана не банальным финансовым торгом и желанием аргентинца выбить себе более крупную зарплату, а том числе желанием нападающего быть уверенным в том, что в составе родного клуба он сможет продолжать ставить перед собой самые высокие цели. Говорят, что если
Испанские СМИ многократно сообщало о том, что Месси советует руководству «Барселоны» отдельные трансферы, чаще всего в числе желанных Лионелем покупок для «Барсы» называли других аргентинцев — Агуэро и Ди Марию. Кроме того, «кандидатурой Месси» считался бывший главный тренер «Барселоны» Тата Мартино. Однако «Барселона», по слухам, в последние годы даже не приценивалась к Агуэро. Так что не все просьбы Месси выполняются. Однако лучший футболист в истории «Барселоны» действительно в состоянии шантажировать клуб своими пожеланиями, тем более — в период провала в игре и переговоров о своем новом контракте. «Барселона» не может быть независимой от Месси ни на поле, ни в стратегии менеджмента, равно как и ни одни клуб не может быть независимым от лучшего футболиста мира.
Главное для клуба, что желания Месси абсолютно сходятся с интересами самой «Барселоны» — Лионель жаждет играть в сильнейшей команде мира. И в такой, пожалуй, действительно нет места для Андре Гомиша в его нынешнем состоянии. И чтобы понимать это, не обязательно быть Месси.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter