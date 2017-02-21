Кто лишний в «Барселоне». Версия Месси

Испанский сайт Don Balon сообщил, что Лионель Месси якобы поставил перед руководством «Барселоны» ультиматум. Лидер сине-гранатовых якобы требует ухода из команды трех футболистов — Андре Гомиша, Жереми Матье и Люка Диня — и в противном случае якобы отказывается продевать контракт. Эту новость сложно назвать заслуживающей доверия, подобных слухов вокруг сине-гранатового клуба возникает масса.

Сообщение скорее выглядит придуманным из соотнесения фактов — явно затянувшихся переговоров о продлении контракта Месси, провалом в игре команды Луиса Энрике и отвратительной игрой в первую очередь Гомиша. Даже на фоне ужасающей игры всей «Барселоны» в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:4) Гомиш сумел даже тогда выделиться в худшую сторону, в результате чего болельщики освистывали португальца в следующем домашнем матче с «Леганесом».

Замена Гомиша вызвала на «Камп Ноу» такое празднование, будто это гол любимой команды. И именно после ухода португальца «Барса» наконец-то смогла на 90-й минуте вырвать победу 2:1 против 17-й команды чемпионата. Причем Месси, реализовавший этот пенальти, не стал праздновать гол, что породило новые дискуссии о сложности ситуации в команде. Впрочем, на самом деле желание не праздновать такой гол понятно. Это как когда забиваешь гол, проигрывая 0:7 — как-то стыдновато праздновать. Никаких признаков радости не продемонстрировали в тот же момент ни Энрике на скамейке, ни Жерар Пике в нескольких метрах рядом, ни многие болельщики на «Камп Ноу». После столь ужасающей игры, что показали каталонцы на домашней арене, и с учетом обстоятельств — предшествующего поражения 0:4 в 1/8 финала Лиге чемпионов и весьма смутных надежд на продолжение борьбы за чемпионство — такой гол был скорее поводом выругаться, чем праздновать. Возможно, это сложно понять болельщикам тех команд, что выигрывают редко, но в «Барсе» заданы свои стандарты и требования по качеству игры, и отказ от празднования победы в столь невзрачном матче вполне понятен.

Месси жаждет видеть «Барселону» сильной и соответствующей его амбициям. В испанской прессе многократно сообщалось о том, что задержка сроков продления контракта с Месси вызвана не банальным финансовым торгом и желанием аргентинца выбить себе более крупную зарплату, а том числе желанием нападающего быть уверенным в том, что в составе родного клуба он сможет продолжать ставить перед собой самые высокие цели. Говорят, что если кому-то вдруг и удастся переманить Месси из «Барселоны», но не китайскому клубу с запредельным предложением по зарплате, а скорее европейской команде с самыми амбициозными задачами и соответствующим набором футболистов.

Испанские СМИ многократно сообщало о том, что Месси советует руководству «Барселоны» отдельные трансферы, чаще всего в числе желанных Лионелем покупок для «Барсы» называли других аргентинцев — Агуэро и Ди Марию. Кроме того, «кандидатурой Месси» считался бывший главный тренер «Барселоны» Тата Мартино. Однако «Барселона», по слухам, в последние годы даже не приценивалась к Агуэро. Так что не все просьбы Месси выполняются. Однако лучший футболист в истории «Барселоны» действительно в состоянии шантажировать клуб своими пожеланиями, тем более — в период провала в игре и переговоров о своем новом контракте. «Барселона» не может быть независимой от Месси ни на поле, ни в стратегии менеджмента, равно как и ни одни клуб не может быть независимым от лучшего футболиста мира.

Главное для клуба, что желания Месси абсолютно сходятся с интересами самой «Барселоны» — Лионель жаждет играть в сильнейшей команде мира. И в такой, пожалуй, действительно нет места для Андре Гомиша в его нынешнем состоянии. И чтобы понимать это, не обязательно быть Месси.