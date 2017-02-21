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21 февраля 2017, 14:22 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Зидан хочет видеть в «Реале» Дембеле

Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле привлек внимание главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

По сообщению Don Balon, французский наставник потребовал от руководства «сливочных» приобрести форварда шотландцев. Зидан видит в нем идеальное усиление для линии атаки. Помимо «Реала», футболистом интересуются целый ряд английских команд, а также «Ювентус» на пару с «Барселоной» также следят за Дембеле.

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