Зидан хочет видеть в «Реале» Дембеле

По сообщению Don Balon, французский наставник потребовал от руководства «сливочных» приобрести форварда шотландцев. Зидан видит в нем идеальное усиление для линии атаки. Помимо «Реала», футболистом интересуются целый ряд английских команд, а также «Ювентус» на пару с «Барселоной» также следят за Дембеле.