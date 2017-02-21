Дибала поздравил Рианну с днём рождения
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поздравил с днём рождения певицу Рианну, которой 20 февраля исполнилось 29 лет.
23-летний форвард выложил в «Инстаграме» совместную фотографию с Рианной, на которой они позируют с подаренной певице футболкой аргентинца. Зарубежные СМИ отмечают, что знакомство Дибалы с Рианной состоялось в июле прошлого года на концерте певицы в Турине, и с тех пор они поддерживают дружеские отношения.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter