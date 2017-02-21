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21 февраля 2017, 14:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дибала поздравил Рианну с днём рождения

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поздравил с днём рождения певицу Рианну, которой 20 февраля исполнилось 29 лет.

23-летний форвард выложил в «Инстаграме» совместную фотографию с Рианной, на которой они позируют с подаренной певице футболкой аргентинца. Зарубежные СМИ отмечают, что знакомство Дибалы с Рианной состоялось в июле прошлого года на концерте певицы в Турине, и с тех пор они поддерживают дружеские отношения.

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