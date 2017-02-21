Сарри пригрозил Де Лаурентису, что покинет «Наполи»

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



После матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис публично раскритиковал главного тренера, после чего Сарри ответил на критику в свой адрес. Итальянские СМИ утверждают, что конфликт разгорелся ещё после матча Серии А с «Палермо» (1:1). Уже тогда Де Лаурентис обвинил Маурицио Сарри в неправильном обучении футболистов. После этого 58-летний специалист пригрозил, что покинет команду.



Вместе с Сарри из «Наполи» готов уйти и спортивный директор Кристиано Гвинтоли. Контракт Маурицио Сарри с «Наполи» действует до лета 2020 года.