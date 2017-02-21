Гюндоган: Верю, что Гётце в этом сезоне будет играть важную роль для «Боруссии»

Футболист сборной Германии в последние годы неоднократно подвергался критике за свою игру.



«С Гётце у нас хорошие отношения, и мы постоянно переписываемся. Могу сказать, что Марио работает очень много. И от всего сердца желаю ему вновь стать успешным игроком. Верю, что Гётце в этом сезоне будет играть важную роль для «Боруссии», — приводит слова Гюндогана интернет-издание Sport1.



Ранее главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв отметил, что продолжает доверять Гётце, поскольку считает, что последний обладает даром забивать голы в самых важных матчах.