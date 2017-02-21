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21 февраля 2017, 13:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гюндоган: Верю, что Гётце в этом сезоне будет играть важную роль для «Боруссии»

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган, защищающий ныне цвета «Манчестер Сити», считает, что хавбек немецкой команды Марио Гётце будет показывать игру, которую от него ожидают.

Футболист сборной Германии в последние годы неоднократно подвергался критике за свою игру.

«С Гётце у нас хорошие отношения, и мы постоянно переписываемся. Могу сказать, что Марио работает очень много. И от всего сердца желаю ему вновь стать успешным игроком. Верю, что Гётце в этом сезоне будет играть важную роль для «Боруссии», — приводит слова Гюндогана интернет-издание Sport1.

Ранее главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв отметил, что продолжает доверять Гётце, поскольку считает, что последний обладает даром забивать голы в самых важных матчах.

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