Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28848641/
21 февраля 2017, 12:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игроки «Реала» встретились с мальчиком, приведшим спасателей

Футболисты мадридского «Реала» 29 ноября встретились с колумбийским мальчиком по имени Алексис Рамирес Кастро, который сыграл важную роль при крушении самолёта, на борту которого находилась делегация бразильского клуба «Шапекоэнсе», сообщает Marca.

Кастро, которого уже успели окрестить «мальчиком-ангелом», после крушения судна привёл на это место бригаду спасателей, способствовав спасению тех, кого можно было спасти. Кастро получил в подарок футболку полузащитника «сливочных» Хамеса Родригеса и сфотографировался с некоторыми игроками.

«Хамес является представителем всех колумбийцев. Я переживаю сильные эмоции, это нечто очень приятное для меня. Футболку я сохраню всю свою жизнь», — сказал Кастро.

В результате крушения самолета спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста: вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нето.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»