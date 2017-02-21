Игроки «Реала» встретились с мальчиком, приведшим спасателей

Кастро, которого уже успели окрестить «мальчиком-ангелом», после крушения судна привёл на это место бригаду спасателей, способствовав спасению тех, кого можно было спасти. Кастро получил в подарок футболку полузащитника «сливочных» Хамеса Родригеса и сфотографировался с некоторыми игроками.



«Хамес является представителем всех колумбийцев. Я переживаю сильные эмоции, это нечто очень приятное для меня. Футболку я сохраню всю свою жизнь», — сказал Кастро.



В результате крушения самолета спаслись шесть человек из находившихся 77 на борту. В числе выживших три футболиста: вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нето.