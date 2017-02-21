«Раду» запрещено играть на домашнем стадионе после скандала на расистской почве

Таково решение сербских футбольных властей. Об этом пишет Daily Mail.



Матч чемпионата Сербии между «Радом» и «Партизаном» был омрачён проявлением расизма и массовой дракой после завершения встречи. Форвард гостей Эвертон Луис во время игры регулярно подвергался оскорблениям на почве расизма, а на трибунах был вывешен оскорбительный баннер в его адрес.



После финального свистка бразильский игрок показал неприличный жест в адрес фанатов «Рада», что спровоцировало массовую драку между футболистами. Игрок покидал поле в слезах, расстроенный поведением болельщиков соперника.



«Из-за неподобающего поведения фанатов “Рада” домашний стадион клуба временно дисквалифицирован. “Рад” не сможет проводить матчи на своей арене до принятия окончательного решения, связанного с инцидентом. Дисциплинарное дело открыто в отношении всех сторон, вовлечённых в конфликт», — говорится в заявлении.