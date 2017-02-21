Юре Общивац: Я уже знаю несколько слов на казахском
Хорватский новичок «Атырау» рассказывает о себе.
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Защитник «Атырау» Юре Общивац рассказал о своем пути в «Атырау» и адаптации в новом клубе.
Семья
— Мне 27 лет, у меня есть жена и двое прекрасных детей.
Трансфер
— Я очень рад, что подписал контракт с «Атырау». Я приложу все усилия в игре за новый клуб и постараюсь оправдать ожидания возложенные на меня.
Путь до «Атырау»
— Когда мне было шесть лет, моим первым клубом стал «Неретва». Затем я играл в таких клубах как: «Хайдук», «Истра», «Сплит». И теперь я здесь в «Атырау».
Характеристика на поле
— Я люблю играть агрессивно. Думаю, у меня хорошая техническая оснащенность. И, кстати, я могу играть на двух позициях. Я чувствую себя комфортно в этих амплуа. Могу выступать в роли центрального защитника и опорного полузащитника. На самом деле здесь нет никакой проблемы, чтобы я играл на двух позициях.
Атмосфера
— В «Атырау» очень хорошие игроки, мы все дружим. Очень крепкая команда собралась. За достаточно короткое время мы стали большой семьей.
Казахстан
— Я слышал много хорошего о Казахстане и о городе Атырау, в частности. Я уже знаю несколько слов на казахском языке: рахмет — это когда нужно поблагодарить, калайсын — узнать как дела, жаксы — это когда у меня все ОК!
Фанаты
— Я хочу передать привет всем болельщикам «Атырау» и поблагодарить их за поддержку. Я сделаю все возможное, чтобы команда достигла высоких результатов в предстоящем сезоне.
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