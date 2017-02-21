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21 февраля 2017, 12:42 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Полузащитник молодежной сборной России Сергей Макаров вернулся в «Минск»

Полузащитник молодежной сборной России Сергей Макаров подписал новое соглашение с ФК «Минск», срок действия которого завершится в конце года.

Полузащитник молодежной сборной России Сергей Макаров подписал новое соглашение с ФК Минск срок действия которого завершится в конце года. Увеличить
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Сергей Макаров в прошлом сезоне дебютировал за «Минск» в кубковом матче 19 марта против солигорского «Шахтера» на домашнем стадионе «красно-синих». Всего в чемпионате-2016 он провел все 30 игр и забил два гола. Сергей Макаров стал рекордсменом 26-го чемпионата Беларуси по количеству игрового времени проведенного на поле (2671 минут), отмечает официальный сайт «горожан».

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