Зинченко сделал две голевые передачи в матче за дубль ПСВ
Для украинца это была вторая игра за три дня.
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Видимо, что-то случилось...
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Украинский полузащитник ПСВ Александр Зинченко вчера помог молодежной команде своего клуба в матче против «Бреды».
Добавим, что помимо Зинченко за дубль также сыграл Юрген Локадия, для которого это был первый поединок после реабилитации от травмы паха.
В текущем сезоне Александр Зинченко провел 10 встреч в Эредивизие за основной состав и дважды выходил на поле в составе дубля.
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