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21 февраля 2017, 11:51 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Зинченко сделал две голевые передачи в матче за дубль ПСВ

Для украинца это была вторая игра за три дня.

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Украинский полузащитник ПСВ Александр Зинченко вчера помог молодежной команде своего клуба в матче против «Бреды».

Из-за проблем с составом тренерский штаб дубля был вынужден привлечь несколько игроков из первой команды. Одним из них оказался Зинченко, который записал на свой счет две результативные передачи на Альберта Гюдмюндссона. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Эйндховена.

Добавим, что помимо Зинченко за дубль также сыграл Юрген Локадия, для которого это был первый поединок после реабилитации от травмы паха.

В текущем сезоне Александр Зинченко провел 10 встреч в Эредивизие за основной состав и дважды выходил на поле в составе дубля.

ПСВ
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