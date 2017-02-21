СМИ: «Арсенал» может усилиться футболистом «Наполи» Инсинье

По информации источника, скауты лондонцев в последнее время бдительно наблюдают за 25-летним итальянцем.

Впрочем, отмечается, что в руководстве команды из Неаполя не планируют расставаться с форвардом, а его действующий контракт с коллективом истекает лишь в 2019 году.

Добавим, что за «Наполи» Лоренцо выступает с 2009 года.