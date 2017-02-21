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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28847191/
21 февраля 2017, 11:29 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

СМИ: «Арсенал» может усилиться футболистом «Наполи» Инсинье

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может стать футболистом «Арсенала», утверждает Gazzamercato.

По информации источника, скауты лондонцев в последнее время бдительно наблюдают за 25-летним итальянцем.

Впрочем, отмечается, что в руководстве команды из Неаполя не планируют расставаться с форвардом, а его действующий контракт с коллективом истекает лишь в 2019 году.

Добавим, что за «Наполи» Лоренцо выступает с 2009 года.

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