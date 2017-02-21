Трансферы. Очередные новички «Ордабасы», «Актобе» и «забракованный» словенец из «Викингура»

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Казахстанские клубы продолжают просматривать новых футболистов на сборах и с лучшими из них подписывать контракты. При этом не забывают отсеивать и слабых новичков, передает корреспондент Vesti.kz.

Так, «Ордабасы» заключил соглашение с украинским полузащитником Кириллом Ковальчуком. Воспитанник днепропетровского футбола в предыдущем сезоне выступал в турецком «Каршияке» и «Томи», за которую играл еще в сезонах 2009−2011. Первый зарубежным клубом в его карьере стал молдавский «Зимбру» (2007−2007, 40 игр/семь голов). На родине играл за «Таврию», одесский «Черноморец», «Металлист». На счету имеет четыре матча за сборную Украины. В национальной команде дебютировал 3 сентября 2014 года в товарищеском поединке против Молдавии (1:0). Тренерский штаб выпустил Ковальчука на 27-й минуте вместо Анатолия Тимощука.

Ковальчук стал третьим новым игроком «Ордабасы» в зимнее трансферное окно. Ранее южане оформили отношения с Танатом Нусербаевым и Преславом Йордановым. Плюс из аренды вернулся Азат Нургалиев.

В то же время шымкентцам не подошел словенский защитник Денис Крамар. Интересно, что этому футболисту только 25 лет, а побывать успел в Польше, Испании, Австралии, Боснии и Норвегии. Правда, в «Видзеве», «Хетафе Б», «Перт Глори», «Сараево», «Викингуре» не имел постоянной игровой практики. Больше игр провел лишь за испанский клуб — 12 встреч за два сезона. Всего за карьеру принял участие в 71 поединке, забил два гола, заработал 17 предупреждений и четыре удаления.

«Актобе» подписал защитника донецкого «Шахтера» Александра Воловика. Украинец выступал за «Подолье» (Хмельницкий), «Металлург» (Донецк), «Сталь» (Алчевск). В 2013 году заключил четырехлетнее соглашение с «Шахтером». За два сезона в составе «горняков» сыграл семь матчей во всех турнирах. В чемпионате Украины отыграл 134 матча, забил восемь голов.

До перехода в состав «горняков» Воловик считался одним из лучших защитников чемпионата, на тот момент находился в самом расцвете сил. Выбор в пользу донецкого клуба был понятен, все же украинский гранд, выступающий регулярно в еврокубках. Да вот «Шахтер» брал его под основу, так как в защите действовали Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Шевчук, в любой момент их мог подменить опытный Дмитрий Чигринский. При переизбытке оборонцев трудно было ему пробиться в состав. А когда «горняки» подписали в межсезонье еще одного защитника с украинским паспортом Ивана Ордеца из «Ильичевца», у Воловика уже не было перспектив заиграть в «Шахтере». Даже в кубковых играх не находилось места в составе.

В связи с этим в 2015 году на правах аренды перешел в бельгийский «Ауд-Хеверле Левен». Провел 14 игр и все в стартовом составе. На сборах «Актобе» понравился Игорю Рахаеву, тогда как у игрока еще действовал контракт с «Шахтером». Но руководству «красно-белых» удалось утрясти все трансферные вопросы, в результате чего актюбинцам он достался бесплатно.

В результате, украинец стал 14 новым футболистом «Актобе» в межсезонье. Среди них шесть легионеров. Большинство из Южной Америки. Более подробную информацию о трансферной работе клубов КПЛ можно получить в нашей обновляемой «Таблице переходов».