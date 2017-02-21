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21 февраля 2017, 11:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руни может пропустить финал Кубка английской лиги

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может пропустить финальный матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за проблем с мышцами, сообщает Reuters.

Встреча состоится 26 февраля на стадионе «Уэмбли».

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью на вопрос, сможет ли Руни принять участие во встрече с «Саутгемптоном», ответил: «Не знаю».

По причине повреждения капитан «Манчестер Юнайтед» пропустил прошедшую домашнюю игру 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на прошлой неделе.

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