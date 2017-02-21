Руни может пропустить финал Кубка английской лиги
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может пропустить финальный матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном»
из-за проблем с мышцами, сообщает Reuters.
Встреча состоится 26 февраля на стадионе «Уэмбли».
Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью на вопрос, сможет ли Руни принять участие во встрече с «Саутгемптоном», ответил: «Не знаю».
По причине повреждения капитан «Манчестер Юнайтед» пропустил прошедшую домашнюю игру 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на прошлой неделе.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter