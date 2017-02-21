Руни может пропустить финал Кубка английской лиги

Встреча состоится 26 февраля на стадионе «Уэмбли».



Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью на вопрос, сможет ли Руни принять участие во встрече с «Саутгемптоном», ответил: «Не знаю».



По причине повреждения капитан «Манчестер Юнайтед» пропустил прошедшую домашнюю игру 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на прошлой неделе.