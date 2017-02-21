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21 февраля 2017, 11:03 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» перекусил во время матча c «Арсеналом»

Голкипер клуба пятого английского дивизиона «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу перекусил прямо на скамейке запасных во время матча 1/8 финала Кубка Англии против лондонского «Арсенала».

Встреча завершилась победой канониров. Увеличить
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В концовке второго тайма вратарь, вес которого составляет около 125 килограммов, на скамейке запасных съел кусок пирога и запил его водой.

Встреча, прошедшая в Саттоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Арсенала». В ¼ финала Кубка Англии лондонцы сыграют с еще одной командой из пятого дивизиона — «Линкольн Сити». На этот раз игра пройдет на домашнем стадионе «канониров».

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