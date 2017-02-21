Антон Амельченко: Если говорить честно, мне просто стыдно за все, что произошло в «Белшине»
Голкипер «Крумкачоў» Антон Амельченко рассказал о том, как в прошлом году переходил в «Белшину».
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Во время переговоров Новиков сумел произвести на тебя впечатление?
Честно говоря, я не общался с ним. Меня позвал в команду Виталий Булыга. В тот момент я находился на просмотре в «Анжи», начались переписываться с ним в вайбере. Булыга сказал: «Если
С Новиковым и другими инвесторами я познакомился только на сборе «Белшины» в Турции. Они говорили, что все будет хорошо, но на деле все вышло наоборот. Хотя сразу все действительно было неплохо. Сборы в Турции были организованы на высшем уровне. Мы хорошо смотрелись в спаррингах против российских и казахстанских команд. Просматривался игровой рисунок, но как только начались официальные матчи, все
Если говорить честно, мне просто стыдно за все, что произошло в «Белшине». В первую очередь стыдно перед собой за непонятную игру. Наверное, болельщики в Бобруйске до сих пор ненавидят инвесторов и футболистов, игравших в той команде. Их можно понять, ведь в 2015-м «Белшина» заняла четвертое место в чемпионате, а уже через год вылетела в первую лигу. Что тут сказать? Могу только попросить прощения у местных болельщиков, — как передает by.tribuna.com, сказал Амельченко в интервью Александру Ивулину.