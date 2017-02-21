«Иртыш», «Ордабасы» и «Тобол» проведут товарищеские матчи с чемпионом Беларуси
Белорусский БАТЭ в рамках сборов в Турции проведет контрольные матчи с тремя казахстанскими клубами.
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По информации sputnik.by, товарищеский матч между БАТЭ и «Ордабасы» состоится 24 февраля, 26-го числа борисовчане встретятся с «Тоболом», а 1 марта команда Александра Ермаковича марта померится силами с «Иртышом».
БАТЭ в прошлом сезоне стал чемпионом Беларуси.