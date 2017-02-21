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21 февраля 2017, 10:17 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Иртыш», «Ордабасы» и «Тобол» проведут товарищеские матчи с чемпионом Беларуси

Белорусский БАТЭ в рамках сборов в Турции проведет контрольные матчи с тремя казахстанскими клубами.

Игры пройдут в рамках сборов в Турции. Увеличить
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По информации sputnik.by, товарищеский матч между БАТЭ и «Ордабасы» состоится 24 февраля, 26-го числа борисовчане встретятся с «Тоболом», а 1 марта команда Александра Ермаковича марта померится силами с «Иртышом».

БАТЭ в прошлом сезоне стал чемпионом Беларуси.

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