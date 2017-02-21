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21 февраля 2017, 9:16 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Жастар». Итоги второго дня

В Шымкенте продолжается предварительный этап республиканского турнира «Жастар» среди юношеских команд футбольных центров и академий.

В турнире принимают участие юные футболисты 2001 года рождения, сообщает kff.kz.

Результаты второго игрового дня:

«Кайрат» (Алматы) — «Каспий» (Актау) — 4:1 (2:0)

Голы: Ахмадулин 33, Меделхан 40, Ершуак 46, Хайтмуратов 61 — Тулиев 62.

«Астана» (Астана) — «Жетысу» (Талдыкорган) — 4:1 (2:0)

Голы: Басманов 28, Калмахамбет 29, Дюсембаев 72, Рахимов 79 — Даулетканов 52.

«Онтустык» (ЮКО) — «Иртыш» (Павлодар) — 6:1 (1:0)

Голы: Жаксылыков 24, Жумабек 44, 47, 52, Имангазиев 50, 76 — Турсунханов 80+2.

«Акжайык» (Уральск) — «Тараз» (Тараз) — 1:0 (1:0)

Гол: Солодовников 28.

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