«Жастар». Итоги второго дня
В Шымкенте продолжается предварительный этап республиканского турнира «Жастар» среди юношеских команд футбольных центров и академий.
В турнире принимают участие юные футболисты 2001 года рождения, сообщает kff.kz.
Результаты второго игрового дня:
«Кайрат» (Алматы) — «Каспий» (Актау) — 4:1 (2:0)
Голы: Ахмадулин 33, Меделхан 40, Ершуак 46, Хайтмуратов 61 — Тулиев 62.
«Астана» (Астана) — «Жетысу» (Талдыкорган) — 4:1 (2:0)
Голы: Басманов 28, Калмахамбет 29, Дюсембаев 72, Рахимов 79 — Даулетканов 52.
«Онтустык» (ЮКО) — «Иртыш» (Павлодар) — 6:1 (1:0)
Голы: Жаксылыков 24, Жумабек 44, 47, 52, Имангазиев 50, 76 — Турсунханов 80+2.
«Акжайык» (Уральск) — «Тараз» (Тараз) — 1:0 (1:0)
Гол: Солодовников 28.
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