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21 февраля 2017, 9:14 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Тренер «Баварии» Анчелотти может быть оштрафован за неприличный жест в адрес болельщиков

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Бавария» Карло Анчелотти может быть оштрафован на €10 тысяч за неприличный жест, который он показал болельщикам «Герты» в матче национального чемпионата. Об этом сообщает газета Bild.

<em>МОСКВА 21 февраля. /ТАСС/. </em>Главный тренер немецкого футбольного клуба Бавария Карло Анчелотти может быть оштрафован на €10 тысяч за неприличный жест который он показал болельщикам <span class=error>Герты</span> в матче национального чемпионата. Об этом сообщает газета <span class=error>Bild</span>. Увеличить
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В минувшую субботу «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Гертой» (1:1), отыгравшись в компенсированное время. Наставник мюнхенцев после игры показал средний палец фанатам соперника.

Позднее Анчелотти объяснил свой жест тем, что кто-то из болельщиков в него плюнул. «Да, я показал этот жест, потому что в меня плюнули», — сказал Анчелотти.

21 февраля Немецкий футбольный союз вынесет решение по случившемуся инциденту.

В таблице чемпионата «Бавария» с 50 очками занимает первое место.

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