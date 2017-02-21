Тренер «Баварии» Анчелотти может быть оштрафован за неприличный жест в адрес болельщиков
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Бавария» Карло Анчелотти может быть оштрафован на €10 тысяч за неприличный жест, который он показал болельщикам «Герты» в матче национального чемпионата. Об этом сообщает газета Bild.
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В минувшую субботу «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Гертой» (1:1), отыгравшись в компенсированное время. Наставник мюнхенцев после игры показал средний палец фанатам соперника.
Позднее Анчелотти объяснил свой жест тем, что
21 февраля Немецкий футбольный союз вынесет решение по случившемуся инциденту.
В таблице чемпионата «Бавария» с 50 очками занимает первое место.
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