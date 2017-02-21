Тренер «Баварии» Анчелотти может быть оштрафован за неприличный жест в адрес болельщиков

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В минувшую субботу «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Гертой» (1:1), отыгравшись в компенсированное время. Наставник мюнхенцев после игры показал средний палец фанатам соперника.

Футбол Германия 2016/2017 Тур 21, 18.02.2017, 17:30 1:1 Герта Бавария

Позднее Анчелотти объяснил свой жест тем, что кто-то из болельщиков в него плюнул. «Да, я показал этот жест, потому что в меня плюнули», — сказал Анчелотти.

21 февраля Немецкий футбольный союз вынесет решение по случившемуся инциденту.

В таблице чемпионата «Бавария» с 50 очками занимает первое место.