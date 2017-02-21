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21 февраля 2017, 8:52 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Месси потребовал от руководства «Барселоны» избавиться от трех футболистов

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси потребовал от руководства клуба избавиться от трех футболистов команды: Люки Диня, Жереми Матье и Андре Гомеша. Об этом сообщает DonBalon.

Нападающий каталонской Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> потребовал от руководства клуба избавиться от трех футболистов команды: Люки <span class=error>Диня</span> <span class=error>Жереми</span> <span class=error>Матье</span> и <span class=error>Андре</span> <span class=error>Гомеша</span>. Об этом сообщает DonBalon. Увеличить
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В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт.

Месси недоволен положением дел в клубе после разгромного поражения от французского «Пари Сен-Жермена» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет в Барселоне 8 марта.

Динь и Гомеш перешли в «Барселону» летом 2016 года. Матье пополнил состав «сине-гранатовых» двумя годами ранее.

Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года. Каталонский клуб предложил 29-летнему аргентинцу новый контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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