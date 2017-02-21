Месси потребовал от руководства «Барселоны» избавиться от трех футболистов

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В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт.

Месси недоволен положением дел в клубе после разгромного поражения от французского «Пари Сен-Жермена» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет в Барселоне 8 марта.

Динь и Гомеш перешли в «Барселону» летом 2016 года. Матье пополнил состав «сине-гранатовых» двумя годами ранее.

Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года. Каталонский клуб предложил 29-летнему аргентинцу новый контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.