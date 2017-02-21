Месси потребовал от руководства «Барселоны» избавиться от трех футболистов
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси потребовал от руководства клуба избавиться от трех футболистов команды: Люки Диня, Жереми Матье и Андре Гомеша. Об этом сообщает DonBalon.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ином случае аргентинский форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт.
Месси недоволен положением дел в клубе после разгромного поражения от французского «Пари Сен-Жермена» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет в Барселоне 8 марта.
Динь и Гомеш перешли в «Барселону» летом 2016 года. Матье пополнил состав «сине-гранатовых» двумя годами ранее.
Действующее соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года. Каталонский клуб предложил 29-летнему аргентинцу новый контракт, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом мира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter