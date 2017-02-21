«Ордабасы» подписал футболиста сборной Украины

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30-летний Ковальчук является воспитанником днепропетровского «Днепра». Также он выступал за молдавский «Зимбру», украинские «Черноморец» и «Металлист», турецкую «Каршияку».

Последним его клубом была «Томь». В составе российского клуба Ковальчук провел 11 матчей. Также в его активе четыре матча за национальную сборную Украины.