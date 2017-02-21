Рохер Каньяс отыграл первый полноценный матч за АПОЭЛ
Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс отыграл первый полноценный матч в составе кипрского АПОЭЛа, передает корреспондент Vesti.kz.
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Это произошло в домашнем матче 24-го тура чемпионата Кипра против АЕЛа (3:0). Каньяс вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, но результативными действиями отметиться не сумел.
Для колумбийца это второй матч за новый клуб. В дебютной игре Каньяс вышел на поле лишь на 77-й минуте.
АПОЭЛ с 59 очками лидирует в чемпионате. В активе АЕЛа 51 балл и четвертая строчка.
Напомним, 26-летний Каньяс перешел в АПОЭЛ в конце января. В кипрском клубе он играет на правах аренды до мая. Права на Каньяса принадлежат «Астане», с которой он связан контрактом до конца 2018 года.
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