Рохер Каньяс отыграл первый полноценный матч за АПОЭЛ

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Это произошло в домашнем матче 24-го тура чемпионата Кипра против АЕЛа (3:0). Каньяс вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, но результативными действиями отметиться не сумел.

Для колумбийца это второй матч за новый клуб. В дебютной игре Каньяс вышел на поле лишь на 77-й минуте.

АПОЭЛ с 59 очками лидирует в чемпионате. В активе АЕЛа 51 балл и четвертая строчка.

Напомним, 26-летний Каньяс перешел в АПОЭЛ в конце января. В кипрском клубе он играет на правах аренды до мая. Права на Каньяса принадлежат «Астане», с которой он связан контрактом до конца 2018 года.