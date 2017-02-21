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21 февраля 2017, 8:36 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Рохер Каньяс отыграл первый полноценный матч за АПОЭЛ

Колумбийский полузащитник Рохер Каньяс отыграл первый полноценный матч в составе кипрского АПОЭЛа, передает корреспондент Vesti.kz.

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Это произошло в домашнем матче 24-го тура чемпионата Кипра против АЕЛа (3:0). Каньяс вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, но результативными действиями отметиться не сумел.

Для колумбийца это второй матч за новый клуб. В дебютной игре Каньяс вышел на поле лишь на 77-й минуте.

АПОЭЛ с 59 очками лидирует в чемпионате. В активе АЕЛа 51 балл и четвертая строчка.

Напомним, 26-летний Каньяс перешел в АПОЭЛ в конце января. В кипрском клубе он играет на правах аренды до мая. Права на Каньяса принадлежат «Астане», с которой он связан контрактом до конца 2018 года.

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